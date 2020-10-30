***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 13:07
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.522.182 2.522.182 2.522.182
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 -2.669.392 2.522.182 9.852.790 9.852.790
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Transferler
5.671.130 -5.671.130
Dönem Karı (Zararı)
6.782.280 6.782.280 6.782.280
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 3.001.738 6.782.280 0 19.784.018 0 19.784.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.868.111 319.216
Dönem Karı (Zararı)
6.782.280 2.522.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.144.173 -1.244.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
388.254 25.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-721.794 -290.371
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.836.342 -290.398
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
347.148
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-269.656 -979.664
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-269.656 -979.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-51.783 290.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.230.004 -958.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.134.458 -885.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 663.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 470.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.997 -52.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 224.687 -101.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.009 82.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.009 82.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.868.111 319.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.580 -466.716
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-1.717.120 -635.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.234.681 -121.661
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.836.342 290.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-726.404 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-726.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.032.127 -147.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.032.127 -147.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.829 183.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.069.956 35.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.069.956 37.829
Finansal Yatırımlar
5 13.907.995 11.921.219
Ticari Alacaklar
1.486.931 2.621.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.475.056 2.138.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.875 482.629
Diğer Alacaklar
4.998 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.998
Peşin Ödenmiş Giderler
127.360 13.225
ARA TOPLAM
19.597.240 14.593.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.597.240 14.593.662
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 1.339.245 263.691
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.735.036 3.123.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 262.500 109.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.975 192.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.362.756 3.688.944
TOPLAM VARLIKLAR
23.959.996 18.282.606
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
379.479 475.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
379.479 475.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
379.479 475.181
Ticari Borçlar
338.318 113.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 338.318 113.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 250.507 203.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
541.167 759.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
109.256 861.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
109.256 861.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 88.415 145.786
ARA TOPLAM
1.707.142 2.558.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.707.142 2.558.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.353.671 2.637.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.353.671 2.637.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.353.671 2.637.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.165 84.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 115.165 84.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.468.836 2.721.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.175.978 5.280.868
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.784.018 13.001.738
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.001.738 -2.669.392
Net Dönem Karı veya Zararı
6.782.280 5.671.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.784.018 13.001.738
TOPLAM KAYNAKLAR
23.959.996 18.282.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 15.654.010 8.955.021 4.864.758 3.945.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.654.010 8.955.021 4.864.758 3.945.653
BRÜT KAR (ZARAR)
15.654.010 8.955.021 4.864.758 3.945.653
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.781.404 -7.120.911 -2.687.476 -2.339.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
108.736 4.688 24.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.981.342 1.832.909 2.201.909 1.606.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.346.724 979.664 402.376 346.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.328.066 2.812.573 2.604.285 1.952.787
Finansman Giderleri
-347.148 -112.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.980.918 2.812.573 2.492.055 1.952.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.198.638 -290.391 -563.568 -45.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.031.902 -541.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-166.736 -290.391 -22.401 -45.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884856
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