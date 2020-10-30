***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608Transferler931.695 -931.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.522.182 2.522.182 2.522.182Dönem Sonu Bakiyeler15 10.000.000 -2.669.392 2.522.182 9.852.790 9.852.790Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Transferler5.671.130 -5.671.130Dönem Karı (Zararı)6.782.280 6.782.280 6.782.280Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 3.001.738 6.782.280 0 19.784.018 0 19.784.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.868.111 319.216Dönem Karı (Zararı)6.782.280 2.522.182Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.144.173 -1.244.540Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler388.254 25.502Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-721.794 -290.371Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-2.836.342 -290.398Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler347.148Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-269.656 -979.664Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-269.656 -979.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-51.783 290.391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.230.004 -958.426Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.134.458 -885.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 663.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 470.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.997 -52.899Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-114.135Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 224.687 -101.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.009 82.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.009 82.010Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.868.111 319.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-109.580 -466.716Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-1.717.120 -635.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.234.681 -121.661Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.836.342 290.398FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-726.404 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-726.404YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.032.127 -147.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.032.127 -147.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.829 183.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.069.956 35.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.069.956 37.829Finansal Yatırımlar5 13.907.995 11.921.219Ticari Alacaklar1.486.931 2.621.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 1.475.056 2.138.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.875 482.629Diğer Alacaklar4.998 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.998Peşin Ödenmiş Giderler127.360 13.225ARA TOPLAM19.597.240 14.593.662TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.597.240 14.593.662DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.339.245 263.691Kullanım Hakkı Varlıkları2.735.036 3.123.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 262.500 109.252Ertelenmiş Vergi Varlığı25.975 192.711TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.362.756 3.688.944TOPLAM VARLIKLAR23.959.996 18.282.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar379.479 475.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar379.479 475.181Kiralama İşlemlerinden Borçlar379.479 475.181Ticari Borçlar338.318 113.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 338.318 113.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 250.507 203.144Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü541.167 759.686Kısa Vadeli Karşılıklar109.256 861.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar109.256 861.525Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 88.415 145.786ARA TOPLAM1.707.142 2.558.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.707.142 2.558.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.353.671 2.637.225İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.353.671 2.637.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.353.671 2.637.225Uzun Vadeli Karşılıklar115.165 84.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 115.165 84.690TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.468.836 2.721.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.175.978 5.280.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.784.018 13.001.738Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.001.738 -2.669.392Net Dönem Karı veya Zararı6.782.280 5.671.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.784.018 13.001.738TOPLAM KAYNAKLAR23.959.996 18.282.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 15.654.010 8.955.021 4.864.758 3.945.653TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.654.010 8.955.021 4.864.758 3.945.653BRÜT KAR (ZARAR)15.654.010 8.955.021 4.864.758 3.945.653Genel Yönetim Giderleri17 -7.781.404 -7.120.911 -2.687.476 -2.339.464Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler108.736 4.688 24.627Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.981.342 1.832.909 2.201.909 1.606.189Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.346.724 979.664 402.376 346.598FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.328.066 2.812.573 2.604.285 1.952.787Finansman Giderleri-347.148 -112.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.980.918 2.812.573 2.492.055 1.952.787Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.198.638 -290.391 -563.568 -45.479Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.031.902 -541.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-166.736 -290.391 -22.401 -45.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308DÖNEM KARI (ZARARI)6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.782.280 2.522.182 1.928.487 1.907.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884856BIST