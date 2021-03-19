***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler931.695 -931.695 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)5.671.130 5.671.130 5.671.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.671.130 -5.671.130 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.099.593 8.099.593 8.099.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.564.091 2.984.570Dönem Karı (Zararı)8.099.593 5.671.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler350.957 -809.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,15 727.871 309.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 645.276 21.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler645.276 21.172Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-2.858.393 -337.654Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-111.736 -1.996.421Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-111.736 -1.996.421Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.492.226 1.069.846Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler18 455.713 124.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler171.688 -1.876.969Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 101.649 -1.978.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.215 -13.217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13.225Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.593 -63.269Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.622 177.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.622.238 2.984.570Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.058.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.181.283 -2.737.664Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 7.862.291 -2.831.279Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -1.539.401 -244.039Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.858.393 337.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-964.130 -392.108Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-964.130 -392.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.781.244 -145.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.781.244 -145.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.829 183.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.819.073 37.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.819.073 37.829Finansal Yatırımlar5 4.170.664 11.921.219Ticari Alacaklar2.519.740 2.621.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 1.520.357 2.138.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 999.383 482.629Diğer Alacaklar30.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 30.215Peşin Ödenmiş Giderler12 13.225ARA TOPLAM21.539.692 14.593.662TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.539.692 14.593.662DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.498.521 263.691Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.605.618 3.123.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 203.623 109.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar203.623 109.252Ertelenmiş Vergi Varlığı19 289.756 192.711TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.597.518 3.688.944TOPLAM VARLIKLAR26.137.210 18.282.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar191.166 475.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar191.166 475.181Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 191.166 475.181Ticari Borçlar112.038 113.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 112.038 113.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 278.412 203.144Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 290.810 759.686Kısa Vadeli Karşılıklar1.459.540 861.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.459.540 861.525Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 159.139 145.786ARA TOPLAM2.491.105 2.558.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.491.105 2.558.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.412.823 2.637.225İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.412.823 2.637.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.412.823 2.637.225Uzun Vadeli Karşılıklar131.951 84.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 131.951 84.690TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.544.774 2.721.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.035.879 5.280.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.101.331 13.001.738Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.001.738 -2.669.392Net Dönem Karı veya Zararı8.099.593 5.671.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.101.331 13.001.738TOPLAM KAYNAKLAR26.137.210 18.282.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20.531.081 15.021.948Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir14 20.531.081 15.021.948Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.531.081 15.021.948BRÜT KAR (ZARAR)20.531.081 15.021.948Genel Yönetim Giderleri15 -11.825.513 -9.576.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 135.060 135.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.840.628 5.581.611Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.966.590 1.357.675Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -5.889FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.807.218 6.933.397Finansman Giderleri18 -455.713 -124.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.351.505 6.809.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.251.912 -1.138.167Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.348.957 -828.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 97.045 -310.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.099.593 5.671.130DÖNEM KARI (ZARARI)8.099.593 5.671.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.099.593 5.671.130Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.099.593 5.671.130Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.099.593 5.671.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919394BIST