***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 21:05
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.671.130 -5.671.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.209.674 3.209.674 3.209.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001.738 3.209.674 16.211.412 16.211.412
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.099.593 -8.099.593 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
356.928 356.928 356.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.101.331 356.928 21.458.259 21.458.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.499.338 1.124.936
Dönem Karı (Zararı)
356.928 3.209.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-505.125 -2.614.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,15 209.132 144.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.157.777 -767.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.157.777 -767.153
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 118.500 -120.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-119.795 -2.203.451
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-119.795 -2.203.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
493.207 331.848
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-48.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.647.535 529.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.186.762 687.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.408 -296.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-973.404 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.153.824 157.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
312.761 -18.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.499.338 1.124.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.717.583 -1.147.613
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 3.019.102 -159.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -349.911 -988.450
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
48.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.532
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.983.389 -22.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.983.389 -22.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.819.073 37.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.802.462 15.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.802.462 14.819.073
Finansal Yatırımlar
5 1.271.357 4.170.664
Ticari Alacaklar
1.332.978 2.519.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 1.301.152 1.520.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.826 999.383
Diğer Alacaklar
62.623 30.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 62.623 30.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 973.404
ARA TOPLAM
23.442.824 21.539.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.442.824 21.539.692
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 1.445.761 1.498.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.796.110 2.605.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 206.670 203.623
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
206.670 203.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 62.442 289.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.510.983 4.597.518
TOPLAM VARLIKLAR
27.953.807 26.137.210
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.029.616 191.166
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.438.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
591.225 191.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 591.225 191.166
Ticari Borçlar
827.471 112.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 827.471 112.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 344.512 278.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 556.703 290.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.967 1.459.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 217.967 1.459.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 71.053 159.139
ARA TOPLAM
4.047.322 2.491.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.047.322 2.491.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.232.479 2.412.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.232.479 2.412.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.232.479 2.412.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.747 131.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 215.747 131.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.448.226 2.544.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.495.548 5.035.879
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.458.259 21.101.331
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.101.331 3.001.738
Net Dönem Karı veya Zararı
356.928 8.099.593
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.458.259 21.101.331
TOPLAM KAYNAKLAR
27.953.807 26.137.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3.593.763 6.589.903
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
14 3.593.763 6.589.903
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.593.763 6.589.903
BRÜT KAR (ZARAR)
3.593.763 6.589.903
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.182.585 -2.572.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 53.131 31.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.309 4.048.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 2.345.263 355.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -1.550.127 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.259.445 4.404.146
Finansman Giderleri
18 -118.500 -120.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.140.945 4.283.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-784.017 -1.074.204
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -556.703 -970.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -227.314 -104.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
356.928 3.209.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
356.928 3.209.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
356.928 3.209.674
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.928 3.209.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
356.928 3.209.674
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933782
BIST