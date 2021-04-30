***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.671.130 -5.671.130 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.209.674 3.209.674 3.209.674Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001.738 3.209.674 16.211.412 16.211.412Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler8.099.593 -8.099.593 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)356.928 356.928 356.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.101.331 356.928 21.458.259 21.458.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.499.338 1.124.936Dönem Karı (Zararı)356.928 3.209.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-505.125 -2.614.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,15 209.132 144.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 -1.157.777 -767.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.157.777 -767.153Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 118.500 -120.268Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-119.795 -2.203.451Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-119.795 -2.203.451Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler493.207 331.848Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-48.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.647.535 529.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.186.762 687.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.408 -296.387Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-973.404 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.153.824 157.247Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler312.761 -18.471Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.499.338 1.124.936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.717.583 -1.147.613Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 3.019.102 -159.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -349.911 -988.450Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri48.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-233.532Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-233.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.983.389 -22.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.983.389 -22.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.819.073 37.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.802.462 15.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19.802.462 14.819.073Finansal Yatırımlar5 1.271.357 4.170.664Ticari Alacaklar1.332.978 2.519.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 1.301.152 1.520.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.826 999.383Diğer Alacaklar62.623 30.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 62.623 30.215Peşin Ödenmiş Giderler12 973.404ARA TOPLAM23.442.824 21.539.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.442.824 21.539.692DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.445.761 1.498.521Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.796.110 2.605.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 206.670 203.623Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar206.670 203.623Ertelenmiş Vergi Varlığı19 62.442 289.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.510.983 4.597.518TOPLAM VARLIKLAR27.953.807 26.137.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.029.616 191.166İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.438.391İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar591.225 191.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 591.225 191.166Ticari Borçlar827.471 112.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 827.471 112.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 344.512 278.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 556.703 290.810Kısa Vadeli Karşılıklar217.967 1.459.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 217.967 1.459.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 71.053 159.139ARA TOPLAM4.047.322 2.491.105TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.047.322 2.491.105UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.232.479 2.412.823İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.232.479 2.412.823Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.232.479 2.412.823Uzun Vadeli Karşılıklar215.747 131.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 215.747 131.951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.448.226 2.544.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.495.548 5.035.879ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.458.259 21.101.331Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.101.331 3.001.738Net Dönem Karı veya Zararı356.928 8.099.593TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.458.259 21.101.331TOPLAM KAYNAKLAR27.953.807 26.137.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı3.593.763 6.589.903Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir14 3.593.763 6.589.903Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.593.763 6.589.903BRÜT KAR (ZARAR)3.593.763 6.589.903Genel Yönetim Giderleri15 -3.182.585 -2.572.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 53.131 31.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)464.309 4.048.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 2.345.263 355.387Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -1.550.127 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.259.445 4.404.146Finansman Giderleri18 -118.500 -120.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.140.945 4.283.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-784.017 -1.074.204Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -556.703 -970.144Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -227.314 -104.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)356.928 3.209.674DÖNEM KARI (ZARARI)356.928 3.209.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları356.928 3.209.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.928 3.209.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları356.928 3.209.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933782BIST