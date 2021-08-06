***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Transferler5.671.130 -5.671.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.853.793 4.853.793 4.853.793Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 3.001.738 4.853.793 17.855.531 17.855.531Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Transferler686.524 7.413.069 -8.099.593Dönem Karı (Zararı)2.411.141 2.411.141 2.411.141Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 2.411.141 23.512.472 23.512.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.437.334 2.671.592Dönem Karı (Zararı)2.411.141 4.853.793Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.071.840 -3.154.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler422.777 315.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.181.240 -669.303Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-84.399 -362.978Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler234.918Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler234.918Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-149.844 -2.577.791Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-149.844 -2.577.791Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.307.400 -94.760Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler228.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.098.033 972.374Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler581.494 1.134.691İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-382.235 653.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)963.729 481.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-167.386 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-167.386Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-131.114 -213.591Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.660.635 85.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.660.635 85.204Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.154.404 -33.930İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.154.404 -33.930Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.437.334 2.671.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.384.829 -2.239.221Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.315.594 -1.595.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.879Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.164 -1.012.340Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.164 -1.012.340Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri84.399 362.978FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-404.641 -461.100Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-404.641 -461.100YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.417.522 -28.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.417.522 -28.729DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.819.073 37.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.236.595 9.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.236.595 14.819.073Finansal Yatırımlar5 2.004.914 4.170.664Ticari Alacaklar1.938.246 2.519.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.902.592 1.520.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.654 999.383Diğer Alacaklar0 30.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 30.215Peşin Ödenmiş Giderler13 131.114 0ARA TOPLAM25.310.869 21.539.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.310.869 21.539.692DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.384.585 1.498.521Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.718.021 2.605.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 202.184 203.623Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar202.184 203.623Ertelenmiş Vergi Varlığı20 487.357 289.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.792.147 4.597.518TOPLAM VARLIKLAR30.103.016 26.137.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.582.010 191.166İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.704.963Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 1.704.963İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar877.047 191.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 877.047 191.166Ticari Borçlar67.710 112.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 67.710 112.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 326.503 278.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü933.604 290.810Kısa Vadeli Karşılıklar267.793 1.459.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 267.793 1.459.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 102.016 159.139ARA TOPLAM4.279.636 2.491.105TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.279.636 2.491.105UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.168.450 2.412.823İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.168.450 2.412.823Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.168.450 2.412.823Uzun Vadeli Karşılıklar142.458 131.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 142.458 131.951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.310.908 2.544.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.590.544 5.035.879ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.512.472 21.101.331Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler686.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.414.807 3.001.738Net Dönem Karı veya Zararı2.411.141 8.099.593TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.512.472 21.101.331TOPLAM KAYNAKLAR30.103.016 26.137.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.629.016 10.789.252 5.035.253 4.199.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.629.016 10.789.252 5.035.253 4.199.349BRÜT KAR (ZARAR)8.629.016 10.789.252 5.035.253 4.199.349Genel Yönetim Giderleri16 -6.583.644 -5.093.928 -3.401.059 -2.521.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 106.118 84.109 52.987 52.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.151.490 5.779.433 1.687.181 1.730.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 3.674.782 944.348 1.329.519 588.961Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -1.879.465 -329.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.946.807 6.723.781 2.687.362 2.319.635Finansman Giderleri19 -228.266 -234.918 -109.766 -114.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.718.541 6.488.863 2.577.596 2.204.985Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -1.307.400 -1.635.070 -978.011 -560.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -1.505.001 -1.490.735 -948.298 -520.591Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 197.601 -144.335 -29.713 -40.275SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119DÖNEM KARI (ZARARI)2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955531BIST