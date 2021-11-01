***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Transferler5.671.130 -5.671.130Dönem Karı (Zararı)6.782.280 6.782.280 6.782.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 3.001.738 6.782.280 0 19.784.018 19.784.018Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Transferler686.524 7.413.069 -8.099.593Dönem Karı (Zararı)5.871.486 5.871.486 5.871.486Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 5.871.486 0 26.972.817 0 26.972.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.727.564 4.868.111Dönem Karı (Zararı)5.871.486 6.782.280Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.157.183 -3.144.173Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler648.438 388.254Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.267.854 -721.794Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-143.393 -2.836.342Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 347.148Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-225.596 -269.656Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-225.596 -269.656Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.509.264 -51.783Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler340.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.013.261 1.230.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler135.364 1.134.458İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-779.456 663.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)914.820 470.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-108.945 -4.997Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.744 -114.135Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.478.388 224.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.646.198 -10.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.646.198 -10.009Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.727.564 4.868.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.493.108 -109.580Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.442.400 -1.717.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.685 -1.234.681Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri143.393 2.836.342FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-651.863 -726.404Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-651.863 -726.404YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.568.809 4.032.127NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.568.809 4.032.127DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.819.073 37.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.387.882 4.069.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.387.882 14.819.073Finansal Yatırımlar5 2.953.860 4.170.664Ticari Alacaklar2.384.376 2.519.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.299.813 1.520.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 84.563 999.383Diğer Alacaklar0 30.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.215Peşin Ödenmiş Giderler7 137.744ARA TOPLAM28.863.862 21.539.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.863.862 21.539.692DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.404.763 1.498.521Kullanım Hakkı Varlıkları2.670.279 2.605.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar197.649 203.623Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar197.649 203.623Ertelenmiş Vergi Varlığı428.916 289.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.701.607 4.597.518TOPLAM VARLIKLAR33.565.469 26.137.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.290.882 191.166İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.493.346Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.493.346İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar797.536 191.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 797.536 191.166Ticari Borçlar97.080 112.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 97.080 112.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 339.115 278.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.134.895 290.810Kısa Vadeli Karşılıklar205.733 1.459.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 205.733 1.459.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 125.401 159.139ARA TOPLAM4.193.106 2.491.105TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.193.106 2.491.105UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.230.949 2.412.823İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.230.949 2.412.823Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.230.949 2.412.823Uzun Vadeli Karşılıklar168.597 131.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 168.597 131.951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.399.546 2.544.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.592.652 5.035.879ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.972.817 21.101.331Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler686.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.414.807 3.001.738Net Dönem Karı veya Zararı5.871.486 8.099.593TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.972.817 21.101.331TOPLAM KAYNAKLAR33.565.469 26.137.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 15.327.748 15.654.010TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.327.748 15.654.010BRÜT KAR (ZARAR)15.327.748 15.654.010Genel Yönetim Giderleri15 -9.842.650 -7.781.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler188.174 108.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.673.272 7.981.342Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 4.653.046 1.346.724Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -1.605.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.721.236 9.328.066Finansman Giderleri19 -340.486 -347.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.380.750 8.980.918Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.509.264 -2.198.638Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.648.424 -2.031.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri139.160 -166.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.871.486 6.782.280DÖNEM KARI (ZARARI)5.871.486 6.782.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.871.486 6.782.280Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.871.486 6.782.280 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.871.486 6.782.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973780BIST