***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.02.2022 19:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.671.130 -5.671.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.099.593 8.099.593 8.099.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
686.524 7.413.069 -8.099.593 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
10.288.822 10.288.822 10.288.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.524 0 0 0 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.559.987 6.564.091
Dönem Karı (Zararı)
10.288.822 8.099.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.561.309 1.178.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 923.409 727.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.807.510 1.473.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.807.510 1.473.276
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-318.200 -2.858.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-249.938 -111.736
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-249.938 -111.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.903.181 1.492.226
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 495.347 455.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-911.887 171.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.444.351 101.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 13.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.585 -1.593
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.527.879 88.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.315.291 -828.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.062.966 -2.058.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.088.766 9.181.283
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 1.904.968 7.862.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -134.402 -1.539.401
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
318.200 2.858.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-992.934 -964.130
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-992.934 -964.130
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.655.819 14.781.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.655.819 14.781.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.819.073 37.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.474.892 14.819.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.474.892 14.819.073
Finansal Yatırımlar
5 2.515.634 4.170.664
Ticari Alacaklar
4.964.091 2.519.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 3.752.219 1.520.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.211.872 999.383
Diğer Alacaklar
12.621 30.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23 12.621 30.215
ARA TOPLAM
33.967.238 21.539.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.967.238 21.539.692
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 1.374.573 1.498.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.389.503 2.605.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 193.113 203.623
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
193.113 203.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 576.065 289.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.533.254 4.597.518
TOPLAM VARLIKLAR
39.500.492 26.137.210
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.169 191.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.169 191.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 667.169 191.166
Ticari Borçlar
116.623 112.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 116.623 112.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 0 278.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 417.334 290.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.901.134 1.459.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.901.134 1.459.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.687.191 159.139
ARA TOPLAM
4.789.451 2.491.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.789.451 2.491.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.138.312 2.412.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.138.312 2.412.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.138.312 2.412.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
182.576 131.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 182.576 131.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.320.888 2.544.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.110.339 5.035.879
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.390.153 21.101.331
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
686.524 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.414.807 3.001.738
Net Dönem Karı veya Zararı
10.288.822 8.099.593
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.390.153 21.101.331
TOPLAM KAYNAKLAR
39.500.492 26.137.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25.561.416 20.531.081
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 25.561.416 20.531.081
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.561.416 20.531.081
BRÜT KAR (ZARAR)
25.561.416 20.531.081
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.637.304 -11.825.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 242.230 135.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.166.342 8.840.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.664.157 1.966.590
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -143.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.687.350 10.807.218
Finansman Giderleri
19 -495.347 -455.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.192.003 10.351.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.903.181 -2.251.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.189.490 -2.348.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 286.309 97.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.288.822 8.099.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.288.822 8.099.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.288.822 8.099.593
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.288.822 8.099.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.288.822 8.099.593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999626
BIST