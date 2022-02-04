***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.671.130 -5.671.130 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.099.593 8.099.593 8.099.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler686.524 7.413.069 -8.099.593 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)10.288.822 10.288.822 10.288.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.524 0 0 0 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.559.987 6.564.091Dönem Karı (Zararı)10.288.822 8.099.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.561.309 1.178.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 923.409 727.871Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.807.510 1.473.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.807.510 1.473.276Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-318.200 -2.858.393Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-249.938 -111.736Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-249.938 -111.736Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.903.181 1.492.226Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 495.347 455.713İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-911.887 171.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.444.351 101.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -30.215Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 13.225Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 4.585 -1.593Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.527.879 88.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.315.291 -828.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.062.966 -2.058.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.088.766 9.181.283Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 1.904.968 7.862.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -134.402 -1.539.401Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri318.200 2.858.393FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-992.934 -964.130Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-992.934 -964.130YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.655.819 14.781.244NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.655.819 14.781.244DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.819.073 37.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.474.892 14.819.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.474.892 14.819.073Finansal Yatırımlar5 2.515.634 4.170.664Ticari Alacaklar4.964.091 2.519.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 3.752.219 1.520.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.211.872 999.383Diğer Alacaklar12.621 30.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23 12.621 30.215ARA TOPLAM33.967.238 21.539.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.967.238 21.539.692DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.374.573 1.498.521Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.389.503 2.605.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 193.113 203.623Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar193.113 203.623Ertelenmiş Vergi Varlığı20 576.065 289.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.533.254 4.597.518TOPLAM VARLIKLAR39.500.492 26.137.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar667.169 191.166İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar667.169 191.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 667.169 191.166Ticari Borçlar116.623 112.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 116.623 112.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 0 278.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 417.334 290.810Kısa Vadeli Karşılıklar1.901.134 1.459.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.901.134 1.459.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.687.191 159.139ARA TOPLAM4.789.451 2.491.105TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.789.451 2.491.105UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.138.312 2.412.823İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.138.312 2.412.823Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.138.312 2.412.823Uzun Vadeli Karşılıklar182.576 131.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 182.576 131.951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.320.888 2.544.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.110.339 5.035.879ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.390.153 21.101.331Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler686.524 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.414.807 3.001.738Net Dönem Karı veya Zararı10.288.822 8.099.593TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.390.153 21.101.331TOPLAM KAYNAKLAR39.500.492 26.137.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25.561.416 20.531.081Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir15 25.561.416 20.531.081FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.561.416 20.531.081BRÜT KAR (ZARAR)25.561.416 20.531.081Genel Yönetim Giderleri16 -15.637.304 -11.825.513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 242.230 135.060ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.166.342 8.840.628Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 4.664.157 1.966.590Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -143.149FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.687.350 10.807.218Finansman Giderleri19 -495.347 -455.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.192.003 10.351.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.903.181 -2.251.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.189.490 -2.348.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 286.309 97.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.288.822 8.099.593DÖNEM KARI (ZARARI)10.288.822 8.099.593Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.288.822 8.099.593Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.288.822 8.099.593Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.288.822 8.099.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999626BIST