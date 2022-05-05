***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 17:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.099.593 -8.099.593 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
356.928 356.928 356.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.101.331 356.928 21.458.259 21.458.259
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.288.822 -10.288.822 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.956.824 5.956.824 5.956.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.524 0 0 0 20.703.629 5.956.824 37.346.977 37.346.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.349.316 2.499.338
Dönem Karı (Zararı)
5.956.824 356.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.805.540 -505.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,15 301.093 209.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 188.781 -1.157.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
188.781 -1.157.777
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -71.116 118.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-357.841 -119.795
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-357.841 -119.795
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.579.059 493.207
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
165.564 -48.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
472.057 2.647.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -370.131 1.186.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.408
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-258.087 -973.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.457 2.153.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.112.732 312.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.234.421 2.499.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.661.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.223.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.543.460 2.717.583
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -31.414.591 3.019.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -199.985 -349.911
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
71.116 48.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-241.864 -233.532
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-241.864 -233.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.436.008 4.983.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.436.008 4.983.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.474.892 14.819.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.884 19.802.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
38.884 26.474.892
Finansal Yatırımlar
5 34.288.066 2.515.634
Ticari Alacaklar
5.334.222 4.964.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 5.196.001 3.752.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 138.221 1.211.872
Diğer Alacaklar
0 12.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 12.621
Peşin Ödenmiş Giderler
8 258.087 0
ARA TOPLAM
39.919.259 33.967.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.919.259 33.967.238
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 1.493.181 1.374.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.709.139 3.389.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 194.911 193.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.911 193.113
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 216.806 576.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.614.037 5.533.254
TOPLAM VARLIKLAR
45.533.296 39.500.492
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
752.237 667.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
752.237 667.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 752.237 667.169
Ticari Borçlar
104.166 116.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.166 116.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 413.303 417.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
428.641 1.901.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 428.641 1.901.134
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.866.668 1.687.191
ARA TOPLAM
4.565.015 4.789.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.565.015 4.789.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.438.728 3.138.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.438.728 3.138.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 3.438.728 3.138.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
182.576 182.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 182.576 182.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.621.304 3.320.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.186.319 8.110.339
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.346.977 31.390.153
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
686.524 686.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.703.629 10.414.807
Net Dönem Karı veya Zararı
5.956.824 10.288.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.346.977 31.390.153
TOPLAM KAYNAKLAR
45.533.296 39.500.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12.502.672 3.593.763
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
14 12.502.672 3.593.763
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.502.672 3.593.763
BRÜT KAR (ZARAR)
12.502.672 3.593.763
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.452.418 -3.182.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 53.508 53.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.103.762 464.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.597.685 2.345.263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -1.550.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.701.447 1.259.445
Finansman Giderleri
18 -165.564 -118.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.535.883 1.140.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.579.059 -784.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.219.800 -556.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -359.259 -227.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.956.824 356.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.956.824 356.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.956.824 356.928
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.956.824 356.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.956.824 356.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026638
BIST