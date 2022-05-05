***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler8.099.593 -8.099.593 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)356.928 356.928 356.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.101.331 356.928 21.458.259 21.458.259Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.288.822 -10.288.822 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)5.956.824 5.956.824 5.956.824Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.524 0 0 0 20.703.629 5.956.824 37.346.977 37.346.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.349.316 2.499.338Dönem Karı (Zararı)5.956.824 356.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.805.540 -505.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,15 301.093 209.132Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 188.781 -1.157.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler188.781 -1.157.777Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -71.116 118.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-357.841 -119.795Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-357.841 -119.795Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.579.059 493.207Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler165.564 -48.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler472.057 2.647.535Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -370.131 1.186.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.408Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-258.087 -973.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -12.457 2.153.824Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.112.732 312.761Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.234.421 2.499.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.661.274Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.223.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.543.460 2.717.583Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 -31.414.591 3.019.102Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -199.985 -349.911Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri71.116 48.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-241.864 -233.532Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-241.864 -233.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.436.008 4.983.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.436.008 4.983.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.474.892 14.819.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.884 19.802.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri38.884 26.474.892Finansal Yatırımlar5 34.288.066 2.515.634Ticari Alacaklar5.334.222 4.964.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 5.196.001 3.752.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 138.221 1.211.872Diğer Alacaklar0 12.621İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 0 12.621Peşin Ödenmiş Giderler8 258.087 0ARA TOPLAM39.919.259 33.967.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.919.259 33.967.238DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.493.181 1.374.573Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.709.139 3.389.503Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 194.911 193.113Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar194.911 193.113Ertelenmiş Vergi Varlığı19 216.806 576.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.614.037 5.533.254TOPLAM VARLIKLAR45.533.296 39.500.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar752.237 667.169İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar752.237 667.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 752.237 667.169Ticari Borçlar104.166 116.623İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 104.166 116.623Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 413.303 417.334Kısa Vadeli Karşılıklar428.641 1.901.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 428.641 1.901.134Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.866.668 1.687.191ARA TOPLAM4.565.015 4.789.451TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.565.015 4.789.451UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.438.728 3.138.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.438.728 3.138.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 3.438.728 3.138.312Uzun Vadeli Karşılıklar182.576 182.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 182.576 182.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.621.304 3.320.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.186.319 8.110.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.346.977 31.390.153Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler686.524 686.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.703.629 10.414.807Net Dönem Karı veya Zararı5.956.824 10.288.822TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.346.977 31.390.153TOPLAM KAYNAKLAR45.533.296 39.500.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı12.502.672 3.593.763Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir14 12.502.672 3.593.763Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.502.672 3.593.763BRÜT KAR (ZARAR)12.502.672 3.593.763Genel Yönetim Giderleri15 -5.452.418 -3.182.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 53.508 53.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.103.762 464.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.597.685 2.345.263Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -1.550.127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.701.447 1.259.445Finansman Giderleri18 -165.564 -118.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.535.883 1.140.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.579.059 -784.017Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.219.800 -556.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -359.259 -227.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.956.824 356.928DÖNEM KARI (ZARARI)5.956.824 356.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.956.824 356.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.956.824 356.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.956.824 356.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026638BIST