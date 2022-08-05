***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Transferler686.524 7.413.069 -8.099.593Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.411.141 2.411.141 2.411.141Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 2.411.141 23.512.472 23.512.472Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153Transferler532.204 9.756.618 -10.288.822Dönem Karı (Zararı)15.218.205 15.218.205 15.218.205Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.218.728 20.171.425 15.218.205 46.608.358 46.608.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.350.063 4.437.334Dönem Karı (Zararı)15.218.205 2.411.141Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.790.643 -756.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-16 612.588 422.777Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.358.185 134.051Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-153.152 -84.399Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 -1.260.210 -149.844Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.260.210 -149.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.908.732 -1.307.400Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler324.500 228.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.483.666 4.098.033Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.143.535 581.494İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.190.833 -382.235İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.047.298 963.729Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -167.386İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -167.386Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-231.371 -131.114Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.861 1.660.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.861 1.660.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.104.899 2.154.404İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.104.899 2.154.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.525.182 5.752.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.735.406 -1.315.291Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.439.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.052.329 2.384.829Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 -40.696.304 2.315.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-509.177 -15.164Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -509.177 -15.164Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri153.152 84.399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-652.368 -404.641Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-652.368 -404.641YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.354.634 6.417.522NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.354.634 6.417.522DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.474.892 14.819.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.258 21.236.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 120.258 26.474.892Finansal Yatırımlar5 44.472.148 2.515.634Ticari Alacaklar6.107.626 4.964.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 5.943.052 3.752.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 164.574 1.211.872Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 12.621İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23 0 12.621Peşin Ödenmiş Giderler13 231.371ARA TOPLAM50.931.403 33.967.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.931.403 33.967.238DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.598.852 1.374.573Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.487.624 3.389.503Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 308.452 193.113Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar308.452 193.113Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı20 548.149 576.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.943.077 5.533.254TOPLAM VARLIKLAR56.874.480 39.500.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar743.275 667.169İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar743.275 667.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 743.275 667.169Ticari Borçlar112.762 116.623İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 112.762 116.623Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.273.755 417.334Kısa Vadeli Karşılıklar1.957.580 1.901.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.957.580 1.901.134Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 731.026 1.687.191ARA TOPLAM6.818.398 4.789.451TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.818.398 4.789.451UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.275.485 3.138.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.275.485 3.138.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.275.485 3.138.312Uzun Vadeli Karşılıklar172.239 182.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 172.239 182.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.447.724 3.320.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.266.122 8.110.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.608.358 31.390.153Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.218.728 686.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.171.425 10.414.807Net Dönem Karı veya Zararı15.218.205 10.288.822TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.608.358 31.390.153TOPLAM KAYNAKLAR56.874.480 39.500.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 30.166.445 8.629.016 17.663.773 5.035.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.166.445 8.629.016 17.663.773 5.035.253BRÜT KAR (ZARAR)30.166.445 8.629.016 17.663.773 5.035.253Genel Yönetim Giderleri16 -13.329.073 -6.583.644 -7.876.655 -3.401.059Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 128.312 106.118 74.804 52.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.965.684 2.151.490 9.861.922 1.687.181Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 3.923.714 3.674.782 1.889.687 1.329.519Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -437.961 -1.879.465 -1.619 -329.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.451.437 3.946.807 11.749.990 2.687.362Finansman Giderleri19 -324.500 -228.266 -158.936 -109.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.126.937 3.718.541 11.591.054 2.577.596Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -4.908.732 -1.307.400 -2.329.673 -978.011Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.880.816 -1.505.001 -2.661.016 -948.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -27.916 197.601 331.343 -29.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585DÖNEM KARI (ZARARI)15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052686BIST