***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 21:54
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Transferler
686.524 7.413.069 -8.099.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.411.141 2.411.141 2.411.141
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 2.411.141 23.512.472 23.512.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153
Transferler
532.204 9.756.618 -10.288.822
Dönem Karı (Zararı)
15.218.205 15.218.205 15.218.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.218.728 20.171.425 15.218.205 46.608.358 46.608.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.350.063 4.437.334
Dönem Karı (Zararı)
15.218.205 2.411.141
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.790.643 -756.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-16 612.588 422.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.358.185 134.051
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-153.152 -84.399
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.260.210 -149.844
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.260.210 -149.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.908.732 -1.307.400
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
324.500 228.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.483.666 4.098.033
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.143.535 581.494
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.190.833 -382.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.047.298 963.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -167.386
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -167.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-231.371 -131.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.861 1.660.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.861 1.660.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.104.899 2.154.404
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.104.899 2.154.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.525.182 5.752.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.735.406 -1.315.291
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.439.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.052.329 2.384.829
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -40.696.304 2.315.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-509.177 -15.164
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -509.177 -15.164
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
153.152 84.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-652.368 -404.641
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-652.368 -404.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.354.634 6.417.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.354.634 6.417.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.474.892 14.819.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.258 21.236.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 120.258 26.474.892
Finansal Yatırımlar
5 44.472.148 2.515.634
Ticari Alacaklar
6.107.626 4.964.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 5.943.052 3.752.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 164.574 1.211.872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 12.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23 0 12.621
Peşin Ödenmiş Giderler
13 231.371
ARA TOPLAM
50.931.403 33.967.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.931.403 33.967.238
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 1.598.852 1.374.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.487.624 3.389.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 308.452 193.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
308.452 193.113
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 548.149 576.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.943.077 5.533.254
TOPLAM VARLIKLAR
56.874.480 39.500.492
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
743.275 667.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
743.275 667.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 743.275 667.169
Ticari Borçlar
112.762 116.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 112.762 116.623
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.273.755 417.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.957.580 1.901.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.957.580 1.901.134
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 731.026 1.687.191
ARA TOPLAM
6.818.398 4.789.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.818.398 4.789.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.275.485 3.138.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.275.485 3.138.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.275.485 3.138.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.239 182.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 172.239 182.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.447.724 3.320.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.266.122 8.110.339
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.608.358 31.390.153
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.218.728 686.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.171.425 10.414.807
Net Dönem Karı veya Zararı
15.218.205 10.288.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.608.358 31.390.153
TOPLAM KAYNAKLAR
56.874.480 39.500.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 30.166.445 8.629.016 17.663.773 5.035.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.166.445 8.629.016 17.663.773 5.035.253
BRÜT KAR (ZARAR)
30.166.445 8.629.016 17.663.773 5.035.253
Genel Yönetim Giderleri
16 -13.329.073 -6.583.644 -7.876.655 -3.401.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 128.312 106.118 74.804 52.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.965.684 2.151.490 9.861.922 1.687.181
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 3.923.714 3.674.782 1.889.687 1.329.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -437.961 -1.879.465 -1.619 -329.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.451.437 3.946.807 11.749.990 2.687.362
Finansman Giderleri
19 -324.500 -228.266 -158.936 -109.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.126.937 3.718.541 11.591.054 2.577.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.908.732 -1.307.400 -2.329.673 -978.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.880.816 -1.505.001 -2.661.016 -948.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -27.916 197.601 331.343 -29.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.218.205 2.411.141 9.261.381 1.599.585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052686
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