***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 13:41
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Transferler
686.524 7.413.069 -8.099.593
Dönem Karı (Zararı)
5.871.486 5.871.486 5.871.486
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 5.871.486 26.972.817 26.972.817
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153
Transferler
532.204 9.756.618 -10.288.822
Dönem Karı (Zararı)
26.693.804 26.693.804 26.693.804
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.218.728 20.171.425 26.693.804 58.083.957 58.083.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.994.697 7.727.564
Dönem Karı (Zararı)
26.693.804 5.871.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.449.720 -3.157.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-16 872.339 648.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.374.522 -1.267.854
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.814.864 -143.393
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.444.212 -225.596
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.444.212 -225.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.974.867 -2.509.264
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
487.068 340.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.649.484 5.013.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.773.243 135.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -779.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.773.243 914.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -108.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-177.293 -137.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 25.425 1.478.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-724.373 3.646.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-724.373 3.646.198
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.494.040 7.727.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.785.875 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.713.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.451.957 1.493.108
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -50.439.736 1.442.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -827.085 -92.685
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.814.864 143.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.002.700 -651.863
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.002.700 -651.863
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.459.960 8.568.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.459.960 8.568.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.474.892 14.819.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.932 23.387.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.932 26.474.892
Finansal Yatırımlar
5 55.399.582 2.515.634
Ticari Alacaklar
7.737.334 4.964.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 7.537.045 3.752.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 200.289 1.211.872
Diğer Alacaklar
109.825 12.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23 109.825 12.621
Peşin Ödenmiş Giderler
13 177.293 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
177.293
ARA TOPLAM
63.438.966 33.967.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.438.966 33.967.238
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 1.905.317 1.374.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.640.160 3.389.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 308.452 193.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
308.452 193.113
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 776.186 576.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.630.115 5.533.254
TOPLAM VARLIKLAR
70.069.081 39.500.492
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
959.829 667.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
959.829 667.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 959.829 667.169
Ticari Borçlar
142.048 116.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 142.048 116.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.650 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.294.172 417.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.997.053 1.901.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.997.053 1.901.134
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.028.062 1.687.191
ARA TOPLAM
8.500.814 4.789.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.500.814 4.789.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.277.746 3.138.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.277.746 3.138.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.277.746 3.138.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
206.564 182.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 206.564 182.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.484.310 3.320.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.985.124 8.110.339
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.083.957 31.390.153
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.218.728 686.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.171.425 10.414.807
Net Dönem Karı veya Zararı
26.693.804 10.288.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.083.957 31.390.153
TOPLAM KAYNAKLAR
70.069.081 39.500.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 50.958.358 15.327.748 20.791.913 6.698.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.958.358 15.327.748 20.791.913 6.698.732
BRÜT KAR (ZARAR)
50.958.358 15.327.748 20.791.913 6.698.732
Genel Yönetim Giderleri
16 -22.464.155 -9.842.650 -9.135.082 -3.259.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 177.345 188.174 49.033 82.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.671.548 5.673.272 11.705.864 3.521.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 6.922.152 4.653.046 2.998.438 978.264
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -437.961 -1.605.082 0 274.383
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.155.739 8.721.236 14.704.302 4.774.429
Finansman Giderleri
19 -487.068 -340.486 -162.568 -112.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.668.671 8.380.750 14.541.734 4.662.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.974.867 -2.509.264 -3.066.135 -1.201.864
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.174.988 -2.648.424 -3.294.172 -1.143.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 200.121 139.160 228.037 -58.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075033
BIST