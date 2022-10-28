***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331Transferler686.524 7.413.069 -8.099.593Dönem Karı (Zararı)5.871.486 5.871.486 5.871.486Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 5.871.486 26.972.817 26.972.817Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153Transferler532.204 9.756.618 -10.288.822Dönem Karı (Zararı)26.693.804 26.693.804 26.693.804Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.218.728 20.171.425 26.693.804 58.083.957 58.083.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.994.697 7.727.564Dönem Karı (Zararı)26.693.804 5.871.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.449.720 -3.157.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-16 872.339 648.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.374.522 -1.267.854Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-1.814.864 -143.393Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 -2.444.212 -225.596Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.444.212 -225.596Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.974.867 -2.509.264Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler487.068 340.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.649.484 5.013.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.773.243 135.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -779.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.773.243 914.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -108.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-177.293 -137.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 25.425 1.478.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-724.373 3.646.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-724.373 3.646.198Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.494.040 7.727.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.785.875 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.713.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.451.957 1.493.108Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 -50.439.736 1.442.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -827.085 -92.685Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.814.864 143.393FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.002.700 -651.863Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.002.700 -651.863YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.459.960 8.568.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.459.960 8.568.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.474.892 14.819.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.932 23.387.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.932 26.474.892Finansal Yatırımlar5 55.399.582 2.515.634Ticari Alacaklar7.737.334 4.964.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 7.537.045 3.752.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 200.289 1.211.872Diğer Alacaklar109.825 12.621İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23 109.825 12.621Peşin Ödenmiş Giderler13 177.293 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler177.293ARA TOPLAM63.438.966 33.967.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR63.438.966 33.967.238DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.905.317 1.374.573Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.640.160 3.389.503Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 308.452 193.113Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar308.452 193.113Ertelenmiş Vergi Varlığı20 776.186 576.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.630.115 5.533.254TOPLAM VARLIKLAR70.069.081 39.500.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar959.829 667.169İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar959.829 667.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 959.829 667.169Ticari Borçlar142.048 116.623İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 142.048 116.623Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar79.650 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.294.172 417.334Kısa Vadeli Karşılıklar2.997.053 1.901.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.997.053 1.901.134Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.028.062 1.687.191ARA TOPLAM8.500.814 4.789.451TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.500.814 4.789.451UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.277.746 3.138.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.277.746 3.138.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.277.746 3.138.312Uzun Vadeli Karşılıklar206.564 182.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 206.564 182.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.484.310 3.320.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.985.124 8.110.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.083.957 31.390.153Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.218.728 686.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.171.425 10.414.807Net Dönem Karı veya Zararı26.693.804 10.288.822TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.083.957 31.390.153TOPLAM KAYNAKLAR70.069.081 39.500.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 50.958.358 15.327.748 20.791.913 6.698.732TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.958.358 15.327.748 20.791.913 6.698.732BRÜT KAR (ZARAR)50.958.358 15.327.748 20.791.913 6.698.732Genel Yönetim Giderleri16 -22.464.155 -9.842.650 -9.135.082 -3.259.006Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 177.345 188.174 49.033 82.056ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.671.548 5.673.272 11.705.864 3.521.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 6.922.152 4.653.046 2.998.438 978.264Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -437.961 -1.605.082 0 274.383FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.155.739 8.721.236 14.704.302 4.774.429Finansman Giderleri19 -487.068 -340.486 -162.568 -112.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.668.671 8.380.750 14.541.734 4.662.209Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -7.974.867 -2.509.264 -3.066.135 -1.201.864Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -8.174.988 -2.648.424 -3.294.172 -1.143.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 200.121 139.160 228.037 -58.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345DÖNEM KARI (ZARARI)26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.693.804 5.871.486 11.475.599 3.460.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075033BIST