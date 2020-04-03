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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.04.2020 16:44
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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.938,44 % 0,002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.451,05 % 0,032
Fon Yönetim Ücreti
238.006,62 % 0,249
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.971,14 % 0,003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.237,94 % 0,003
Diğer Giderler
7.435,84 % 0,008
TOPLAM GİDERLER
284.415,67 % 0,298
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.454.602,37



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834626


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MAALT 65,15 5.955.850 % 9,96  
AYCES 13,71 4.192.959 % 9,94  
KLMSN 13,30 5.921.134 % 9,92  
IDGYO 2,66 4.058.814 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1964 8,2375 % 0,26  
Frank 6,8188 6,8599 % 0,79  
Riyal 1,7762 1,7851 % 1,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.615 0,41  
Altın Gr. 348 348 4,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,41 -0,07  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 33,43 33,43 3,49  
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