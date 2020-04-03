***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 16:44
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.938,44 % 0,002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.451,05 % 0,032
Fon Yönetim Ücreti
238.006,62 % 0,249
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.971,14 % 0,003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.237,94 % 0,003
Diğer Giderler
7.435,84 % 0,008
TOPLAM GİDERLER
284.415,67 % 0,298
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.454.602,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834626
BIST
16:5889.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,85
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:586,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0836
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:587,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0200
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:58348,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,03
|Açılış
|: 348,44
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.955.850
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|KLMSN
|13,30
|5.921.134
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,66
|4.058.814
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.419.029
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.543.444
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,02
|265.858.456
|% -8,18
|
|ADEL
|11,24
|8.420.491
|% -6,80
|
|PETKM
|3,43
|887.913.714
|% -0,87
|
|TUPRS
|84,70
|500.136.127
|% 2,48
|
|SASA
|8,42
|461.065.311
|% 9,92
|
|ASELS
|23,26
|447.735.142
|% 0,52
|
|GARAN
|7,51
|440.131.317
|% -1,18
|
|PETKM
|3,43
|887.913.714
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,02
|265.858.456
|% -8,18
|
|IHLGM
|1,01
|125.669.675
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|155.402.799
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,90
|238.228.134
|% -6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1964
|8,2375
|% 0,26
|
|Frank
|6,8188
|6,8599
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7762
|1,7851
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,41
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,43
|33,43
|3,49
|
Seans Raporu
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 65 kaybederek (% -0.04 ) 84, 733
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, UZERB, MEMSA, AVHOL, DARDL, SERVE, IZTAR
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17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLGM, VKGYO, EGCYH
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17:11
IZTAR, TACTR, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:11
GLRYH, ITTFH, ADEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında