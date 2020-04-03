***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 16:44
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.938,44 % 0,002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.341,38 % 0,051
Fon Yönetim Ücreti
292.802,48 % 0,249
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
188,36 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
-350,41 % 0
Diğer Giderler
5.705,44 % 0,005
TOPLAM GİDERLER
360.012,33 % 0,307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.435.918,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834628
BIST
17:0989.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 116,60
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:096,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0800
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:097,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0201
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:09347,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,27
|Açılış
|: 347,69
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.894.555
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.952
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,66
|4.072.941
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.452.933
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.552.019
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|267.675.429
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,88
|242.305.841
|% -6,80
|
|PETKM
|3,43
|918.706.827
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,10
|510.197.492
|% 2,96
|
|SASA
|8,40
|506.250.328
|% 9,66
|
|ASELS
|23,34
|469.529.618
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|460.653.233
|% -1,18
|
|PETKM
|3,43
|918.706.827
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|267.675.429
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,00
|126.232.902
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,83
|158.505.966
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|242.305.841
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1907
|8,2317
|% 0,19
|
|Frank
|6,8207
|6,8618
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7756
|1,7845
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,41
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,43
|33,43
|3,49
|
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