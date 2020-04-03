***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.938,44 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.415,3 % 0,035Fon Yönetim Ücreti178.859,9 % 0,075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.574,22 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.193,37 % 0,006TOPLAM GİDERLER281.355,87 % 0,118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ239.111.000,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834630BIST