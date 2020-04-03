***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 16:44
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.938,44 % 0,008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.690,11 % 0,041
Fon Yönetim Ücreti
119.204,2 % 0,499
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
286,13 % 0,001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.290 % 0
Diğer Giderler
8.117,73 % 0,034
TOPLAM GİDERLER
139.612,54 % 0,584
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.903.974,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834632
BIST
17:0889.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 114,55
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:086,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0777
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:087,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0174
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:08347,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,33
|Açılış
|: 347,70
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.580.212
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.130
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,66
|4.063.498
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.452.933
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.550.422
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|267.290.380
|% -7,73
|
|ULAS
|1,61
|5.901.282
|% -7,47
|
|PETKM
|3,43
|911.163.947
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,20
|508.086.642
|% 3,09
|
|SASA
|8,27
|479.662.852
|% 7,96
|
|ASELS
|23,38
|464.375.320
|% 1,04
|
|GARAN
|7,52
|456.286.054
|% -1,05
|
|PETKM
|3,43
|911.163.947
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|267.290.380
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|126.107.945
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|157.422.850
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,89
|241.280.204
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1893
|8,2304
|% 0,17
|
|Frank
|6,8201
|6,8612
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7762
|1,7851
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,52
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|3,36
|
Seans Raporu
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17:18TMPOL
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