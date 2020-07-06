***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.989,58 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.077,17 % 0,053Fon Yönetim Ücreti495.001,74 % 0,499Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.197,03 % 0,005Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.274,98 % 0,012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.857,14 % 0,007Diğer Giderler17.186,36 % 0,017TOPLAM GİDERLER593.690,54 % 0,598DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.262.341,41 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855072BIST