***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.989,58 % 0,004
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.444,29 % 0,063
Fon Yönetim Ücreti
981.831,6 % 1,047
Hisse Senedi Komisyonu
10.538,48 % 0,0112
Tahvil Bono Komisyonu
8.813,24 % 0,009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.891,86 % 0,006
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
464,5 % 0
Diğer Giderler
18.513,99 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
1.089.594,08 % 1,161
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.820.454,23 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855074
BIST
17:31118.060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 2.311,79
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:316,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:317,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:31392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.422.421
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|275.244.911
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,73
|1.242.858.862
|% 5,41
|
|ODAS
|2,83
|1.028.223.844
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|994.204.770
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,21
|862.750.311
|% 1,58
|
|SISE
|6,04
|812.983.490
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,11
|994.204.770
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.028.223.844
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.294.268
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,21
|862.750.311
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,73
|411.555.079
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% 0,01
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|12,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|12,40
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|6,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|