***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.989,58 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.444,29 % 0,063Fon Yönetim Ücreti981.831,6 % 1,047Hisse Senedi Komisyonu10.538,48 % 0,0112Tahvil Bono Komisyonu8.813,24 % 0,009Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.891,86 % 0,006Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları464,5 % 0Diğer Giderler18.513,99 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.089.594,08 % 1,161DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.820.454,23 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855074BIST