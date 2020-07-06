***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.989,58 % 0,005
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.912,87 % 0,077
Fon Yönetim Ücreti
784.881,04 % 0,997
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.708,75 % 0,007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.637,97 % 0,015
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
694,6 % 0,001
Diğer Giderler
14.856,84 % 0,019
TOPLAM GİDERLER
882.788,19 % 1,122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.695.811,96 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855075
BIST
17:33118.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.347,01
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:336,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:337,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:33393,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.311
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.128.166
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,76
|1.277.536.492
|% 5,59
|
|ODAS
|2,83
|1.038.469.751
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|1.033.252.576
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,21
|863.918.849
|% 1,58
|
|SISE
|6,07
|842.419.786
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,11
|1.033.252.576
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.038.469.751
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.468.586
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,21
|863.918.849
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,74
|416.348.273
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5413
|8,5841
|% 0,04
|
|Frank
|7,2679
|7,3116
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|12,30
|
|Tam
|2.621
|2.634
|12,70
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|6,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|
Seans Raporu
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17:48CCOLA
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17:43SISE
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