***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.989,58 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri215.252,08 % 0,216Fon Yönetim Ücreti497.489,41 % 0,499Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu675,72 % 0,001Vergiler ve Diğer Harcamalar25.675,45 % 0,026Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları994,89 % 0,001Diğer Giderler10.262,27 % 0,01TOPLAM GİDERLER754.445,94 % 0,756DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.761.216,71 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855076BIST