***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:15
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.989,58 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.890,72 % 0,087
Fon Yönetim Ücreti
399.984,83 % 0,997
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
793,01 % 0,002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
327,56 % 0,001
Diğer Giderler
18.688,32 % 0,047
TOPLAM GİDERLER
459.537,36 % 1,146
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.104.366,99 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855078
BIST
17:34118.123
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 2.374,41
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.154
En Düşük
116.674
17:346,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:347,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0541
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:34393,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.422.459
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|275.827.374
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,76
|1.268.540.265
|% 5,59
|
|ODAS
|2,83
|1.038.217.101
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|1.000.171.143
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,22
|863.420.256
|% 1,90
|
|SISE
|6,05
|832.298.535
|% 5,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.000.171.143
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.038.217.101
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.425.771
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|863.420.256
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|414.526.659
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5391
|8,5820
|% 0,02
|
|Frank
|7,2667
|7,3104
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,26
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,70
|
|Tam
|2.620
|2.632
|11,00
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,40
|
|Çeyrek
|636
|645
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,17
|
Seans Raporu
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17:42USAK
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