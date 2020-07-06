***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:15
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.989,58 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.199.669,48 % 0,071
Fon Yönetim Ücreti
12.612.106,58 % 0,746
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
53.544,97 % 0,003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.181,06 % 0
Diğer Giderler
426.985,03 % 0,025
TOPLAM GİDERLER
14.298.340,04 % 0,846
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.689.952.656,89 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855081
BIST
17:32118.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 2.313,01
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:326,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:327,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:32392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.422.459
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|275.827.374
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,76
|1.268.540.265
|% 5,59
|
|ODAS
|2,83
|1.038.217.101
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|1.000.171.143
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,22
|863.420.256
|% 1,90
|
|SISE
|6,05
|832.298.535
|% 5,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.000.171.143
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.038.217.101
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.425.771
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|863.420.256
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|414.526.659
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5809
|% 0,00
|
|Frank
|7,2656
|7,3094
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,16
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,40
|
|Tam
|2.619
|2.632
|10,70
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|5,20
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,23
|