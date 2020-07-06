***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.989,58 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.105,64 % 0,052Fon Yönetim Ücreti1.663.546,32 % 0,501Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31.914,3 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.141,52 % 0,001Diğer Giderler147.361,47 % 0,044TOPLAM GİDERLER2.023.922,17 % 0,61DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ331.811.383,2 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855082BIST