***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.485,26 % 0,007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.285.784,56 % 1,456Fon Yönetim Ücreti663.148,99 % 0,751Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.108,43 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu862,49 % 0,001Vergiler ve Diğer Harcamalar100.882,44 % 0,114Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları994,89 % 0,001Diğer Giderler15.239,39 % 0,017TOPLAM GİDERLER2.074.612,99 % 2,349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.330.324,64 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879330BIST