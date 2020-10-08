***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 09:48
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
74,86 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.500,75 % 0,003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.077,47 % 0,038
Fon Yönetim Ücreti
139.531,01 % 0,29
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.057,03 % 0,013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
319,6 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0,27 % 0
Diğer Giderler
12.301,59 % 0,026
TOPLAM GİDERLER
177.862,58 % 0,37
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.041.160,55 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879619
BIST
11:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.149
11:057,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9416
En Düşük
7,8628
11:059,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3530
En Düşük
9,2582
11:05481,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,35
|Açılış
|: 481,91
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,00
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DYOBY
|13,20
|6.535.426
|% 10,00
|
|YGYO
|1,21
|69.147.604
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.201
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.528.492
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.613.281
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|11.975.115
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,77
|553.006.963
|% 1,20
|
|ASELS
|18,17
|379.631.991
|% -2,10
|
|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
|
|GARAN
|6,99
|223.094.790
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|178.415.384
|% 0,62
|
|SISE
|6,77
|553.006.963
|% 1,20
|
|YGYO
|1,21
|69.147.604
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|178.415.384
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,70
|83.112.986
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,55
|66.146.996
|% 3,33
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9408
|% 0,75
|
|Euro
|9,3434
|9,3529
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2177
|10,2690
|% 0,61
|
|Frank
|8,6016
|8,6534
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1047
|2,1152
|% 0,43
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,62
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,52
|