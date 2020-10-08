***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 09:48
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.811,64 % 0,001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.606.669,48 % 0,111
Fon Yönetim Ücreti
16.311.041,04 % 1,124
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
70.842,93 % 0,005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.082,51 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.185,64 % 0
Diğer Giderler
518.148,63 % 0,036
TOPLAM GİDERLER
18.517.888,41 % 1,276
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.450.984.519,05 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879620
BIST
11:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.149
11:057,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9416
En Düşük
7,8628
11:059,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3530
En Düşük
9,2582
11:05481,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,35
|Açılış
|: 481,91
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,00
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:03
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.647.084
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.537.340
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.768
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.074.376
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|ASELS
|18,15
|397.641.676
|% -2,21
|
|TKNSA
|9,51
|253.346.070
|% -2,36
|
|GARAN
|6,99
|230.517.305
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,69
|83.775.277
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,54
|66.422.066
|% 2,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9408
|% 0,75
|
|Euro
|9,3434
|9,3529
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2280
|10,2793
|% 0,71
|
|Frank
|8,6069
|8,6588
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% 0,53
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,98
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|0,54
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:14TDGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 807 adet işlem
-
11:13YGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 327, 801 adet işlem
-
11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, GUBRF, SISE
-
11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 69 artarak (% 0.16 ) 1, 054
-
11:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, FORMT, COSMO, UZERB, EPLAS, BRKO, DYOBY, EMNIS, PRZMA, IDGYO