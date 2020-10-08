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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 09:48
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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.852,98 % 0,001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
602.240,06 % 0,113
Fon Yönetim Ücreti
3.978.182,4 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
51.859,89 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.112,35 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.141,62 % 0,001
Diğer Giderler
263.062,89 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
4.907.558,73 % 0,925
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
530.642.547,65 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879621


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YGYO 1,21 69.610.357 % 10,00  
PRZMA 6,05 12.647.084 % 10,00  
DYOBY 13,20 6.537.340 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.614.461 % 10,00  
VANGD 11,11 2.211.768 % 10,00  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 7,9337 7,9408 % 0,75  
Euro 9,3434 9,3529 % 0,82  
Sterlin 10,2280 10,2793 % 0,71  
Frank 8,6069 8,6588 % 0,53  
Riyal 2,1068 2,1173 % 0,53  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 4,00  
Altın Gr. 481 481 2,59  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,96 24,02 0,19  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,54 42,54 0,55  
Seans Raporu 11:03
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