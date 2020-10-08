***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.801,19 % 0,027Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri555,66 % 0,008Fon Yönetim Ücreti28.945,3 % 0,428Hisse Senedi Komisyonu1.349,5 % 0,0199Tahvil Bono Komisyonu148,48 % 0,002Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar178,98 % 0,003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları294,97 % 0,004Diğer Giderler1.056,43 % 0,016TOPLAM GİDERLER34.330,51 % 0,507DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.767.650,31 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879622BIST