***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00010854Bağımsız Denetim Ücreti6.185,11 % 0,0063013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.318,92 % 0,09914707Fon Yönetim Ücreti736.917,29 % 0,75076039Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.609,44 % 0,01284631Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.857,24 % 0,00698605Diğer Giderler31.733,3 % 0,03232941TOPLAM GİDERLER891.727,84 % 0,90847908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.156.122,97 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880159BIST