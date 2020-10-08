***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0004707Bağımsız Denetim Ücreti8.016,32 % 0,03541667Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.490,78 % 0,11703816Fon Yönetim Ücreti356.603,71 % 1,57550063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.100,74 % 0,00486315Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları667,94 % 0,00295101Diğer Giderler11.726,4 % 0,05180807TOPLAM GİDERLER404.712,43 % 1,78804839DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.634.310,83 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880160BIST