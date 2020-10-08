***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009313Bağımsız Denetim Ücreti5.584,81 % 0,0048821Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.032,2 % 0,10580322Fon Yönetim Ücreti1.802.273,31 % 1,57550079Hisse Senedi Komisyonu15.830,83 % 0,0138389Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.207,36 % 0,00542631Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları464,91 % 0,00040641Diğer Giderler42.437,97 % 0,03709818TOPLAM GİDERLER1.993.937,93 % 1,74304905DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ114.393.678,87 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880161BIST