***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004154Bağımsız Denetim Ücreti6.275,3 % 0,00244679Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri258.009,21 % 0,10059972Fon Yönetim Ücreti577.644,97 % 0,22522809Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.094,1 % 0,0004266Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları320,86 % 0,00012511Diğer Giderler55.216,17 % 0,0215292TOPLAM GİDERLER898.667,15 % 0,35039704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ256.471.103,46 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880164BIST