***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00015457Bağımsız Denetim Ücreti5.584,81 % 0,00810228Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.769,74 % 0,1287846Fon Yönetim Ücreti1.034.981,98 % 1,5015222Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.072,3 % 0,00155566Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları327,99 % 0,00047584Diğer Giderler33.116,94 % 0,04804511TOPLAM GİDERLER1.163.960,3 % 1,68864025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.928.849,59 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880165BIST