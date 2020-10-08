***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri74,86 % 0,00015582Bağımsız Denetim Ücreti1.500,75 % 0,00312388Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.077,47 % 0,03762913Fon Yönetim Ücreti139.531,01 % 0,29044055Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar319,6 % 0,00066526Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0,27 % 0,00000056Diğer Giderler18.358,62 % 0,03821436TOPLAM GİDERLER177.862,58 % 0,37022957DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.041.160,55 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880167BIST