***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000734Bağımsız Denetim Ücreti8.811,64 % 0,00060729Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.606.669,48 % 0,11072961Fon Yönetim Ücreti16.311.041,04 % 1,12413612Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.082,51 % 0,00007461Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.185,64 % 0,00008171Diğer Giderler588.991,56 % 0,04059255TOPLAM GİDERLER18.517.888,41 % 1,27622922DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.450.984.519,05 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880168BIST