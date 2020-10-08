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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000734
Bağımsız Denetim Ücreti
8.811,64 % 0,00060729
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.606.669,48 % 0,11072961
Fon Yönetim Ücreti
16.311.041,04 % 1,12413612
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.082,51 % 0,00007461
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.185,64 % 0,00008171
Diğer Giderler
588.991,56 % 0,04059255
TOPLAM GİDERLER
18.517.888,41 % 1,27622922
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.450.984.519,05 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880168


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DNISI 12,76 4.731.497 % 10,00  
DYOBY 13,20 250.949.390 % 10,00  
AVTUR 3,08 44.559.254 % 10,00  
BASCM 9,68 1.774.625 % 10,00  
DENGE 5,61 4.563.572 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9378 7,9424 % 0,77  
Euro 9,3377 9,3453 % 0,74  
Sterlin 10,2464 10,2978 % 0,90  
Frank 8,6170 8,6690 % 0,65  
Riyal 2,1103 2,1209 % 0,70  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -1,53  
Altın Gr. 482 482 3,57  
Cumhuriyet 3.186 3.234 32,00  
Tam 3.175 3.255 35,05  
Yarım 1.534 1.575 16,95  
Çeyrek 770 787 8,48  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 -0,03  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,05  
B. Petrol 43,12 43,12 1,13  
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