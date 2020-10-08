***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002008Bağımsız Denetim Ücreti6.852,98 % 0,00129145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri602.240,06 % 0,11349261Fon Yönetim Ücreti3.978.182,4 % 0,74969156Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.112,35 % 0,00020962Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.141,62 % 0,00078049Diğer Giderler314.922,78 % 0,05934744TOPLAM GİDERLER4.907.558,73 % 0,92483325DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ530.642.547,65 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880169BIST