***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00014353Bağımsız Denetim Ücreti5.584,81 % 0,00752395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.466,56 % 0,12457248Fon Yönetim Ücreti1.114.535,59 % 1,50152075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.953,47 % 0,01610391Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları694,98 % 0,00093629Diğer Giderler28.002,49 % 0,03772542TOPLAM GİDERLER1.253.344,44 % 1,68852633DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.227.118,6 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880162BIST