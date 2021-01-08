***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti856,78 % 0,00000159Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.920,45 % 0,00000356Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu60.515,63 % 0,00011206Vergiler ve Diğer Harcamalar845.743,25 % 0,00156614Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları13.107,26 % 0,00002427Diğer Giderler337.415,93 % 0,00062482TOPLAM GİDERLER1.259.559,3 % 0,00233244DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ540.017.932,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898526BIST