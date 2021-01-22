***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00134188Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,07431079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.974,28 % 0,42790775Fon Yönetim Ücreti15.924,37 % 0,20056823Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar23.818,42 % 0,29999419Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları644,27 % 0,00811461Diğer Giderler4.243,1 % 0,05344206TOPLAM GİDERLER84.610,98 % 1,06567952DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.939.627,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903991BIST