***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00008627Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri911,76 % 0,00115076Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,0074466Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.277,47 % 0,06976767Fon Yönetim Ücreti429.768,35 % 0,54242599Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar587,7 % 0,00074176Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0,27 % 0,00000034Diğer Giderler33.399,12 % 0,04215422TOPLAM GİDERLER525.913,02 % 0,66377361DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.230.781,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903992BIST