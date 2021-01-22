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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

22.01.2021 18:11



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
68,35 % 0,00000559
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
856,78 % 0,00007002
Bağımsız Denetim Ücreti
18.585 % 0,00151882
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.784.169,48 % 0,14580743
Fon Yönetim Ücreti
18.377.769,96 % 1,50188391
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.350,61 % 0,00011038
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.185,64 % 0,00009689
Diğer Giderler
667.098,97 % 0,05451724
TOPLAM GİDERLER
20.851.084,79 % 1,70401027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.223.647.836,11



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903993


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GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
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Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
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Gümüş.Ons 25,43 25,46 -0,53  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,12  
B. Petrol 55,57 55,57 -0,53  
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