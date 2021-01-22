***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00000559Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00007002Bağımsız Denetim Ücreti18.585 % 0,00151882Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.784.169,48 % 0,14580743Fon Yönetim Ücreti18.377.769,96 % 1,50188391Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.350,61 % 0,00011038Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.185,64 % 0,00009689Diğer Giderler667.098,97 % 0,05451724TOPLAM GİDERLER20.851.084,79 % 1,70401027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.223.647.836,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903993BIST