***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00001266Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00015866Bağımsız Denetim Ücreti10.886,09 % 0,00201588Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri845.743,25 % 0,15661392Fon Yönetim Ücreti5.409.589,87 % 1,00174263Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.380,45 % 0,00025563Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.141,62 % 0,00076694Diğer Giderler396.551,11 % 0,07343295TOPLAM GİDERLER6.669.217,52 % 1,23499927DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ540.017.932,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903994BIST