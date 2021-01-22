***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00030762Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri879,09 % 0,00395651Bağımsız Denetim Ücreti7.080 % 0,03186488Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.341,92 % 0,03754439Fon Yönetim Ücreti229.469,6 % 1,03277144Hisse Senedi Komisyonu7.335,7 % 0,03301571Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar447,08 % 0,00201217Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları294,97 % 0,00132757Diğer Giderler8.193,24 % 0,03687523TOPLAM GİDERLER262.109,95 % 1,17967552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.218.817,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903995BIST