***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00006305Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00079034Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,00544247Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.877,27 % 0,14655674Fon Yönetim Ücreti2.281.419,36 % 2,10450104Hisse Senedi Komisyonu22.093,51 % 0,02038021Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.475,46 % 0,0059733Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları464,91 % 0,00042886Diğer Giderler54.937,67 % 0,05067739TOPLAM GİDERLER2.531.093,31 % 2,33481341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.406.663,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904012BIST