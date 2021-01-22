***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00008129Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,001019Bağımsız Denetim Ücreti8.260 % 0,00982391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.246,51 % 0,13706682Fon Yönetim Ücreti843.193,66 % 1,00284053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.877,54 % 0,01531572Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.857,24 % 0,00815556Diğer Giderler38.747,39 % 0,04608366TOPLAM GİDERLER1.026.107,47 % 1,2203865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.080.532,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904013BIST