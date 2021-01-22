***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00011054Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,0013856Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,0095416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.209,21 % 0,16852924Fon Yönetim Ücreti1.240.202,8 % 2,00568108Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.221,57 % 0,01976497Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları694,98 % 0,00112394Diğer Giderler33.427,49 % 0,05405961TOPLAM GİDERLER1.397.581,18 % 2,26019659DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.834.496,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904015BIST