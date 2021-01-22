***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00008688Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00108905Bağımsız Denetim Ücreti9.440 % 0,01199917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.278,88 % 0,20754361Fon Yönetim Ücreti788.963,44 % 1,00285061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu890,13 % 0,00113144Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108.208,55 % 1,40864273Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları994,89 % 0,0012646Diğer Giderler20.063,49 % 0,02550268TOPLAM GİDERLER2.092.764,51 % 2,66011079DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.672.080,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904016BIST