***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00002821Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00035357Bağımsız Denetim Ücreti8.614 % 0,00355479Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri344.753,62 % 0,1422716Fon Yönetim Ücreti729.027,09 % 0,30085211Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.362,2 % 0,00056215Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları320,86 % 0,00013241Diğer Giderler69.154,92 % 0,02853859TOPLAM GİDERLER1.154.157,82 % 0,47629343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ242.320.752,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904017BIST