***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
22.01.2021 18:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
68,35 % 0,00008971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
856,78 % 0,00112449
Bağımsız Denetim Ücreti
5.900 % 0,0077435
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
144.955,33 % 0,19024777
Fon Yönetim Ücreti
1.528.188,56 % 2,00568321
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.340,4 % 0,00175922
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
327,99 % 0,00043047
Diğer Giderler
41.705,16 % 0,05473627
TOPLAM GİDERLER
1.723.342,57 % 2,26181464
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.192.917,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904018
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0339
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,81
|Açılış
|: 440,35
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3946
|7,4018
|% 0,46
|
|Euro
|9,0070
|9,0179
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,0714
|10,1219
|% -0,20
|
|Frank
|8,3144
|8,3645
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-14,22
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
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17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında