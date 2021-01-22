***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00008971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00112449Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,0077435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri144.955,33 % 0,19024777Fon Yönetim Ücreti1.528.188,56 % 2,00568321Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.340,4 % 0,00175922Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları327,99 % 0,00043047Diğer Giderler41.705,16 % 0,05473627TOPLAM GİDERLER1.723.342,57 % 2,26181464DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.192.917,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904018BIST