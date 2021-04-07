***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 15:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000492
Bağımsız Denetim Ücreti
2.306,9 % 0,0000942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.177,25 % 0,00070145
Fon Yönetim Ücreti
59.970,37 % 0,00244896
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00001193
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merke
16:461.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:468,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:469,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:46460,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,27
|Açılış
|: 460,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:44
|SAMAT
|6,82
|42.020.345
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.706.945
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|231.720
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.602.900
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.977.177
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.755.005
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|783.646.352
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|556.999.196
|% -0,29
|
|DOHOL
|3,33
|547.527.813
|% 2,46
|
|SISE
|7,46
|542.681.563
|% 0,95
|
|FENER
|37,78
|502.425.320
|% -2,88
|
|DOHOL
|3,33
|547.527.813
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|225.319.052
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,20
|217.602.966
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,96
|158.572.669
|% 4,81
|
|GARAN
|6,82
|556.999.196
|% -0,29
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1486
|8,1550
|% 0,11
|
|Euro
|9,7154
|9,7291
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,1745
|11,2305
|% 0,11
|
|Frank
|8,7690
|8,8218
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% 0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.030
|3.106
|15,14
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|7,32
|
|Çeyrek
|735
|751
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,11
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|-0,36
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 21 artarak (% 0.15 ) 1, 456
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16:56FRIGO
Yüzde 9.99 oranında artışla 51.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 363 adet işlem
-
16:55KATMR
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 610, 470 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 11, 953.00 milyon TL de
-
16:51EGSER
Yüzde 4.29 oranında artışla 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 335 adet işlem