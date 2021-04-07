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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:19



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000492
Bağımsız Denetim Ücreti
2.306,9 % 0,0000942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.177,25 % 0,00070145
Fon Yönetim Ücreti
59.970,37 % 0,00244896
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00001193
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
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MTRKS 37,26 231.720 % 9,98  
TKURU 276,80 8.602.900 % 9,97  
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Altın Gr. 460 460 4,74  
Cumhuriyet 3.039 3.085 11,00  
Tam 3.030 3.106 15,14  
Yarım 1.464 1.503 7,32  
Çeyrek 735 751 3,66  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,42  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 0,11  
B. Petrol 62,80 62,80 -0,36  
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