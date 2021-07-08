***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000512Bağımsız Denetim Ücreti4.739,47 % 0,00020131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.429,05 % 0,00133497Fon Yönetim Ücreti35.027,57 % 0,00148782Hisse Senedi Komisyonu1.085,03 % 0,00004609Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00003504Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.572,34 % 0,00015174Diğer Giderler4.165,1 % 0,00017692TOPLAM GİDERLER80.964,03 % 0,003439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.542.877,3936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948954BIST