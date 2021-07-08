***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000512
Bağımsız Denetim Ücreti
4.739,47 % 0,00020131
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.429,05 % 0,00133497
Fon Yönetim Ücreti
35.027,57 % 0,00148782
Hisse Senedi Komisyonu
1.085,03 % 0,00004609
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00003504
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.572,34 % 0,00015174
Diğer Giderler
4.165,1 % 0,00017692
TOPLAM GİDERLER
80.964,03 % 0,003439
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.542.877,3936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948954
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0329
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0411
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:05503,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 503,41
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|651.628
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.704.570
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.210.826
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|126.846.190
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.850.131
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.511.419
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.827.908
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.959.604
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.060.886
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.638.379
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|812.814.206
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|752.365.036
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|731.669.648
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|724.163.955
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|568.930.165
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.959.604
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|383.302.883
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.050.503
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|724.163.955
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|731.669.648
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6559
|8,6598
|% -0,38
|
|Euro
|10,2703
|10,2751
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9390
|11,9989
|% -0,15
|
|Frank
|9,4160
|9,4727
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3003
|2,3118
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,59
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|1,45
|