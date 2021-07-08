***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000872Bağımsız Denetim Ücreti3.958,9 % 0,00028633Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.808,04 % 0,00179423Fon Yönetim Ücreti13.714,31 % 0,00099188Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar900,9 % 0,00006516Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.572,34 % 0,00025837Diğer Giderler4.043,1 % 0,00029242TOPLAM GİDERLER51.118,16 % 0,0036971DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.826.564,1116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948956BIST