***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000002Bağımsız Denetim Ücreti5.393,78 % 0,00000914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri435.591,63 % 0,00073829Fon Yönetim Ücreti2.926.064,35 % 0,0049594Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0000014Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.845,69 % 0,00000652Diğer Giderler332.600,48 % 0,00056373TOPLAM GİDERLER3.704.441,4 % 0,00627868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ590.003.584,1548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948959BIST